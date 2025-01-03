Что нового в IOS 18.3, который выйдет уже в январе

Выход iOS 18.3 ожидается примерно 22 января 2025 года, сообщают специализированные издания. В данный момент обновление проходит этап бета-тестирования, а вторая бета-версия запланирована на 3 января 2025 года.
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