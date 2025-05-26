Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Владимирович
    Орешником по заводу, производящему таурусы. В порошок. Вместе с персоналом.Германия передала...
  • Marina Bubon
    Здравствуй, Берлин😡😡😡Германия передала...
  • Leonid PlиGin
    АфФтар придурок! Он пять раз повторил слова о том, что враг подбил храм и храм горит. Если тебе нечего сказать, не пи...Враг ударил по хр...

Сергей Галицкий демонстрирует шахматный талант на выпускных академии "Краснодара"

Сергей Галицкий демонстрирует шахматный талант на выпускных академии "Краснодара"

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв рассказал о том, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий демонстрирует свои шахматные навыки, играя с выпускниками академии клуба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх