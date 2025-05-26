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Сергей Галицкий демонстрирует шахматный талант на выпускных академии "Краснодара"

Сергей Галицкий демонстрирует шахматный талант на выпускных академии "Краснодара"

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв рассказал о том, как владелец «Краснодара» Сергей Галицкий демонстрирует свои шахматные навыки, играя с выпускниками академии клуба.

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