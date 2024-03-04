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Закон, порядок, государство

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Сборная Владимирского ракетного объединения стала победителем чемпионата РВСН по волейболу

Сборная Владимирского ракетного объединения стала победителем чемпионата РВСН по волейболу

Праздник спорта удался не только благодаря прекрасной игре наших спортсменов, но и отличного и честного судейства и хорошей подготовке принимающей стороны.

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