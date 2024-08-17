Бужинский: военного смысла в авантюре с атакой на Курскую область нет

Никакого военного смысла в атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область нет, заявил экс-замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский в интервью aif.
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