Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песня для гимна нового голлистского движения "Свободная Франция" против нацистов-неопетеновцев*

Песня для гимна нового голлистского движения "Свободная Франция" против нацистов-неопетеновцев*

De Gaulle - Mireille Mathieu - YouTube NosSouvenirsДе Голль - Мирей Матье в Кремле 6 марта 2019 годаТекст[Стих 1]Де Голль из ЛилляВек умрет спокойноДе Голлю десять летФранция была безмятежной в 1900 годуВ то время как другие мальчикиБудут играть в шары или мяч,Он уже знает, что его странеКогда-нибудь он понадобится[Стих 2]Де Голль из ЛондонаФранцузская дорога будет долгойДе Голлю сорокПутеводная идея, которая поет.

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