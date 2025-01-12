Как укоренить декабрист (шлюмбергеру) в домашних условиях

Это милое и не требующее особого ухода растение украшает подоконники во множестве домов и квартир. Декабрист (шлюмбергера) не нуждается в серьезном уходе, живет очень долго и восхищает своим цветением в холодное время года! Этот цветок принадлежит к лесным кактусам, и в естественной среде он растет на ветвях и стволах деревьев, часто образуя эффектное зеленое покрывало.