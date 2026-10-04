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Захарова назвала экс-адвоката Илью Новикова предателем России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала объявленного в розыск бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; физическое лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов) предателем страны.

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