Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом на Алтае

Водитель мотоцикла не имел права управления транспортом соответствующей категории и ехал без мотошлема В Шебалинском районе Республики Алтай вечером 21 июля произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля КамАЗ.
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