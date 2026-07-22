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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом на Алтае

Мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом на Алтае

Водитель мотоцикла не имел права управления транспортом соответствующей категории и ехал без мотошлема В Шебалинском районе Республики Алтай вечером 21 июля произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля КамАЗ.

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