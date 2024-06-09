"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

Liudmila Kosteley АЙСБЕРГ! Сверху 4 КОРАБЛЯ, а снизу 20 ПОДЛОДОК. И дать понять США, что там что-то есть (а сколько, их не касается). Паника будет похлеще, чем в Афганистане.

Ольга Каширина Мы надеемся, что это так, но вы лучше расскажите об этом господину Остину и напишите господину Байдену, если он еще не разучился читать.