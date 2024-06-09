Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

Ну, очень-очень интересные комментарии можно прочесть сегодня в заокеанских соцсетях. Как выяснилось, немалая часть простых американцев в данный момент находится в состоянии паники, взбудораженная не только новостью о совсем скором и, наверняка, долгожданном для принимающей стороны, визите российских моряков на Кубу.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
АЙСБЕРГ! Сверху 4 КОРАБЛЯ, а снизу 20 ПОДЛОДОК. И дать понять США, что там что-то есть (а сколько, их не касается). Паника будет похлеще, чем в Афганистане.
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12 час.
Ольга Каширина
Мы надеемся,  что это так, но  вы лучше расскажите об этом господину Остину и напишите господину Байдену, если он еще не разучился читать.
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11 час.
Н
Николай
&quot;Ни один из кораблей не несёт ядерного оружия!?&quot; Как-то так. ХА-ХА-ХА!!! И на кой хер ходить &quot;за 100 вёрст киселя хлебать&quot;?!
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4 час.

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