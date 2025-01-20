Бронетанковые части армии Королевства Югославия в Апрельской войне 1941 г. (Часть 1)

Историю танковых частей довоенных вооруженных сил Югославии можно проследить с 1917 года, когда в ходе операций на Салоникском фронте в составе союзных войск был сформирован взвод бронеавтомобилей Армии Королевства Сербия.
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