Акунину грозит штраф за публикации без маркировки иноагента

Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*) за публикации в Сети без маркировки иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
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