Литва схватилась за лопаты, чтобы избавиться от тел советских воинов-освободителей

В Литве на законодательном уровне подтвердили возможность переноса захоронений советских воинов. По сути, власти страны официально разрешили вандализм в отношении исторических и культурных ценностей, внесенных в специальный Реестр, и тем самым плюнули в лицо всем участникам ВОВ.
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