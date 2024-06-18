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Литва схватилась за лопаты, чтобы избавиться от тел советских воинов-освободителей

Литва схватилась за лопаты, чтобы избавиться от тел советских воинов-освободителей

В Литве на законодательном уровне подтвердили возможность переноса захоронений советских воинов. По сути, власти страны официально разрешили вандализм в отношении исторических и культурных ценностей, внесенных в специальный Реестр, и тем самым плюнули в лицо всем участникам ВОВ.

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Комментарии
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Natalija Osminina
За все придется отвечать. И Запад в этом случае им не поможет.
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