На московском фестивале «Времена и эпохи» представили антиквариат времен Крымской войны

Реконструкторы учили, как делать морские узлы, а дети на мастер-классах расписывали и разрисовывали солдатиковНаучиться вязать морские узлы и посмотреть на героев обороны Севастополя — все это было доступно на историческом фестивале «Времена и эпохи» в Очаково-Матвеевском.