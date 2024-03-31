Не надо обманывать Россию: Когда не помог пряник, Москва взялась за кнут

Коллаж Царьграда. 12K прочитали Было время, когда слаборазвитым странам для того, чтобы втереться в доверие к России и получить от этого выгоду, достаточно было заявить о твёрдом решении приступить к строительству коммунизма.
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