«Сперс» не исключают, что Де’Аарон Фокс будет выходить в стартовой пятерке вместе с Крисом Полом

По словам исполняющего обязанности главного тренера «Сперс» Митча Джонсона, он допускает совместный выход в основной пятерке экс-игрока «Кингз» и ветерана Криса Пола, который в этом сезоне был первым номером техасцев.
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