Туристический налог для омских отельеров поднимут с 2 до 3%. Сегодня на заседании профильного комитета в горсовете депутаты рассмотрели вопрос об установлении новой ставки туристического налога на 2027 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым