Какой сегодня день: 3 июля

Сегодня, 3 июля, отмечаетсяДень ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».