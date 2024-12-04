Германия, Италия, Корея: какие новые бренды придут в Россию в 2025 году

Десятки брендов могут выйти на российский рынок в 2025 году. Что о них известно, какие бренды возвращаются в Россию, из каких они стран? Сколько брендов может выйти на рынок в России в 2025 году В 2025 году на российский рынок может выйти до 25 иностранных брендов.