Германия, Италия, Корея: какие новые бренды придут в Россию в 2025 году

Десятки брендов могут выйти на российский рынок в 2025 году. Что о них известно, какие бренды возвращаются в Россию, из каких они стран? Сколько брендов может выйти на рынок в России в 2025 году В 2025 году на российский рынок может выйти до 25 иностранных брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии