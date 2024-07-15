Кальмар – Юргорден где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Швеции 20 июля

В субботу, 20 июля, сыграют Кальмар и Юргорден в рамках Чемпионата Швеции по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Гульдфогельн Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.