Газовый транзит без иллюзий, почему попытка Киева нажиться обернулась рекордной неустойкой

Неустойка выросла в девять раз Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении условной неустойки для НАК «Нафтогаз Украины» с прежних 150 миллионов долларов до внушительных 1,35 миллиарда долларов.
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