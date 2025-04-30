Газовый транзит без иллюзий, почему попытка Киева нажиться обернулась рекордной неустойкой

Неустойка выросла в девять раз Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении условной неустойки для НАК «Нафтогаз Украины» с прежних 150 миллионов долларов до внушительных 1,35 миллиарда долларов.