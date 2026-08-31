Житель Дании обнаружил крупнейший в стране серебряный клад викингов

Житель Дании случайно нашёл клад викингов. Сокровище весом 18,5 кг признано крупнейшим из обнаруженных в стране, сообщила местная телерадиокомпания DR.
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