Наш солнечный знак Зодиака влияет не только на то, как мы выбираем себе друзей и романтических партнеров, строим карьеру и достигаем поставленных целей, но и на то, какой тип сексуальной активности приносит нам наибольшее удовольствие.

Эрика Смит, автор книги «Астросекс: как улучшить секс в зависимости от знаков зодиака», твердо уверена, что наиболее отличительные характеристики двенадцати знаков зодиака отражаются не только в повседневной жизни, но и в сексе.
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