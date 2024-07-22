Наш солнечный знак Зодиака влияет не только на то, как мы выбираем себе друзей и романтических партнеров, строим карьеру и достигаем поставленных целей, но и на то, какой тип сексуальной активности приносит нам наибольшее удовольствие.

﻿﻿Эрика Смит, автор книги «Астросекс: как улучшить секс в зависимости от знаков зодиака», твердо уверена, что наиболее отличительные характеристики двенадцати знаков зодиака отражаются не только в повседневной жизни, но и в сексе.