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Хорватия упустила победу над Уэльсом на 3-й добавленной минуте

Хорватия упустила победу над Уэльсом на 3-й добавленной минуте

В отборочном матче Евро-2024 хорваты на своем поле сыграли вничью со сборной Уэльса – 1:1. Звездная хорватская команда, ведомая Лукой Модричем, вышла вперед в середине первого тайма – отличился нападающий немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич.

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