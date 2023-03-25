Хорватия упустила победу над Уэльсом на 3-й добавленной минуте

В отборочном матче Евро-2024 хорваты на своем поле сыграли вничью со сборной Уэльса – 1:1. Звездная хорватская команда, ведомая Лукой Модричем, вышла вперед в середине первого тайма – отличился нападающий немецкого «Хоффенхайма» Андрей Крамарич.