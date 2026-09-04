Сечин: доля юаня в международных платежах Китая за 15 лет выросла до 53%

Взаиморасчеты между Россией и КНР практически полностью ведутся в национальных валютах, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.