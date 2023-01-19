Военное обозрение

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Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams

Шольц готов разрешить поставку танков Leopard Украине, но только после отправки американских Abrams

Несмотря на многочисленные просьбы киевских властей и давление со стороны союзников по НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не готов поставлять на Украину танки Leopard-2.

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