Reuters: США и РФ обсудили шаги по урегулированию конфликта на Украине

США и Россия обсудили дальнейшие этапы переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.
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