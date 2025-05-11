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Самый короткий научный тест на IQ — в нем всего один вопрос

Самый короткий научный тест на IQ — в нем всего один вопрос

Входите ли вы в процент людей с исключительным интеллектом? Проверьте себя! фото: Johns Hopkins UniversityКак-то раз в исследовательском университете Джона Хопкинса обнаружили связь между интеллектом человека и умением выбирать важное и отметать постороннее.

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