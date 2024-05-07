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Эксперты по зданиям. Кто поможет совершить сделку с коммерческой недвижимостью

Эксперты по зданиям. Кто поможет совершить сделку с коммерческой недвижимостью

KNRU — федеральное агентство коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Компания более 10 лет является одним из лидеров на рынке в сфере стрит-ритейл, обладает грандиозным опытом и проводит прозрачные сделки на привлекательных для клиента условиях.

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