Эксперты по зданиям. Кто поможет совершить сделку с коммерческой недвижимостью

KNRU — федеральное агентство коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Компания более 10 лет является одним из лидеров на рынке в сфере стрит-ритейл, обладает грандиозным опытом и проводит прозрачные сделки на привлекательных для клиента условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии