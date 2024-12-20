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Парламентская газета

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Попечительский совет РАН возглавит Президент России

Попечительский совет РАН возглавит Президент России

Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил изменения в закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», касающиеся закрепления роли попечительского совета РАН в системе органов ее управления.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
если бы это избавило Академию от модных, но беЗперспективных трендов...
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