Попечительский совет РАН возглавит Президент России

Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил изменения в закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», касающиеся закрепления роли попечительского совета РАН в системе органов ее управления.
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