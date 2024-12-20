Попечительский совет РАН возглавит Президент России

Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил изменения в закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», касающиеся закрепления роли попечительского совета РАН в системе органов ее управления.