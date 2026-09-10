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Первые Li L9 Livis поступят клиентам РОЛЬФ во второй половине сентября

Первые Li L9 Livis поступят клиентам РОЛЬФ во второй половине сентября

Группа компаний «РОЛЬФ» получила пять заказов на новый Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis за первые 48 часов после открытия предзаказа.

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