Первые Li L9 Livis поступят клиентам РОЛЬФ во второй половине сентября

Группа компаний «РОЛЬФ» получила пять заказов на новый Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis за первые 48 часов после открытия предзаказа.
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