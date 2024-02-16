Губернатор Василий Анохин рассказал о масштабных планах по благоустройству Десногорска

Губернатор посетил город атомщков с рабочей поездкой и провел открытую встречу с местными жителями Губернатор Смоленской области Василий Анохин подвел итоги рабочей поездки в Десногорск и озвучил масштабные планы по благоустройству города атомщиков.
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