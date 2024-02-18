Киевский режим рискует потерять контроль над другими городами после бегства боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), пока конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.
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