Украинское командование посылает пограничников на убой, чтобы удержать Локню в Сумской области.Командование ВСУ использует погранвойска в качестве пушечного мяса, чтобы удержать населенный пункт Локни в Сумской области, сообщили ТАСС в силовых структурах.