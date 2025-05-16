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ТАСС: ВСУ используют пограничников как пушечное мясо в Сумской области

ТАСС: ВСУ используют пограничников как пушечное мясо в Сумской области

Украинское командование посылает пограничников на убой, чтобы удержать Локню в Сумской области.Командование ВСУ использует погранвойска в качестве пушечного мяса, чтобы удержать населенный пункт Локни в Сумской области, сообщили ТАСС в силовых структурах.

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