Ведущий RT Рик Санчес: в США от пуль ежедневно погибает 117 человек

В рамках дискуссии «Россия — Африка. Медиа континентов» на Международном фестивале молодёжи (МФМ), организованной RT Academy, журналист, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес заявил, что в США в результате стрельбы ежедневно погибают 117 человек, при этом во всём мире считают страну абсолютно безопасной.