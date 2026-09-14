Ведущий RT Рик Санчес: в США от пуль ежедневно погибает 117 человек

В рамках дискуссии «Россия — Африка. Медиа континентов» на Международном фестивале молодёжи (МФМ), организованной RT Academy, журналист, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес заявил, что в США в результате стрельбы ежедневно погибают 117 человек, при этом во всём мире считают страну абсолютно безопасной.
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