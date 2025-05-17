Союз садоводов России напомнил о правилах приготовления шалыка

В Союзе садоводов России напомнили о штрафах для россиян за неправильное приготовление шашлыка. По словам представителя союза, готовить шашлык на открытом огне разрешается только на расстоянии пяти метров от дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии