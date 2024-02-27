Карлсон: юристы предупреждали меня о возможном задержании за интервью с Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон в интервью на Youtube-канале Лекса Фридмана заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном аресте в США за проведенное интервью с российским президентом Владимиром Путиным.
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