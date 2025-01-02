Зеленский рассказал о подготовке к восстановлению дипотношений с Сирией

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Комментарии
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Eduard
Ой,оружие на пшеницу решил обменять?
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17 час.
Eduard
Как трогательно,с бандитами скорешился,они тоже на перевороте пришли к власти!
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17 час.

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