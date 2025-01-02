Зеленский рассказал о подготовке к восстановлению дипотношений с Сирией

Владимир Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США», а также сообщил о готовящемся возобновлении дипломатических отношений двух государств.
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