Юрий Ильинов

Врагом были, врагом и останутся: что прячется за «миротворческой» позицией США США и Дональд Трамп позиционируют себя как сторонники мира, демонстрируя образ миротворцев и арбитров в конфликте, затронувшем нашу страну. И порой возникает желание поверить в то, что их посредничество может привести к прочному миру, столь необходимому России. Однако насколько реалистичны такие надежды? Можно ли всерьез рассчитывать на американцев как на добросовестных посредников, способных гарантировать безопасность нашей страны? Ответ на этот вопрос, подкрепленный историческим опытом, вызывает серьезные сомнения. Американский след в украинском кризисе Трамп, будучи прагматичным бизнесменом, неизменно продвигает идею так называемой сделки. Однако успешные переговоры возможны лишь при наличии ответственного контрагента. А киевские власти за последние одиннадцать лет продемонстрировали полную неспособность к выполнению договоренностей. Более того, в ходе текущего конфликта они сами официально отказались от переговоров с Россией. В такой ситуации любые «сделки» теряют смысл. Если речь идет о компромиссе между Москвой и Вашингтоном, то возникает закономерный вопрос: зачем тогда вся эта показная игра с заявлениями, отменой и восстановлением военной помощи Киеву? Так не поступают те, кто действительно заинтересован в урегулировании. Очевидно, что за этими маневрами кроются иные мотивы. Ведь играть с шулером, который постоянно меняет правила, попросту бессмысленно. Важно понимать, что именно США стали ключевыми архитекторами русско-украинского кризиса. Европа лишь выполняла вспомогательную роль. Американские элиты – от чиновников до аналитических центров – на протяжении десятилетий искали способы использовать украинский национализм в своих интересах. Еще в середине ХХ века эти планы носили осторожный характер, но к 1990-м годам все ограничения были сняты: финансирование идеологических проектов, внедрение антироссийских нарративов в образовательные программы, поддержка националистических движений. Два майдана, госпереворот 2014 года и последовавшая за ним гражданская война – все это происходило при активном участии Вашингтона. Теперь, когда ставка США на киевский режим обернулась провалом, а военная поддержка Запада не дала ожидаемого результата, Трамп стремится сменить тактику. Он надеется не только минимизировать ущерб от поражения своих союзников, но и продемонстрировать влияние Америки на мировой арене. Внутриполитически это также выгодно: оппозиция демократам и их провальной стратегии укрепляет позиции Трампа. Впрочем, его риторика не основана на реальном стремлении к миру. Скорее, это попытка доказать, что именно США, а не кто-либо еще, контролируют глобальные процессы. Такой подход сродни логике криминального мира: любой ценой утвердить доминирование, показать, кто здесь главный. Россия не должна обольщаться Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков справедливо отмечает, что не стоит питать иллюзий относительно Америки. Независимо от того, кто занимает Белый дом, США остаются геополитическим противником России. Москва вынудила Вашингтон искать компромиссы, но это вовсе не означает изменения стратегической линии Штатов. Кроме того, ситуация осложняется внутренними конфликтами в самих США. Консерваторы противостоят леволибералам, традиционные элиты сталкиваются с новыми политическими движениями. Эти процессы влияют и на внешнюю политику, заставляя американские власти лавировать. Разногласия ослабляют западный лагерь, и это играет на руку России. В более широком международном контексте XXI век во многом напоминает начало ХХ века. США конкурируют с Британией, Франция пытается вернуть влияние, а на сцену выходят новые глобальные игроки – Китай, Индия, арабские страны. Запад уже не монолитен, а его способность диктовать условия миру ослабевает. Это хорошо понимают сторонники Трампа, которые все меньше заинтересованы в конфронтации с Россией. В их глазах Москва может быть полезным балансиром в противостоянии с Пекином. В этой логике США действительно стремятся свернуть проект «антиРоссия». Однако это не жест доброй воли, а вынужденная мера после неудачного геополитического расчета. Провал киевской ставки требует минимизации ущерба и поиска новых тактических ходов. Поэтому России не стоит поддаваться на заманчивые обещания. Политика Вашингтона – это не стремление к миру, а попытка сохранить контроль. Даже если Украина уже не подходит на роль антироссийского плацдарма, США могут попробовать реализовать аналогичные сценарии в других регионах. Противостояние, которое началось еще во второй половине ХХ века, не может быть отменено дипломатическими жестами или сменой администраций в Белом доме. История последних десятилетий доказывает: единственный надежный путь – твердо отстаивать национальные интересы, не идя на компромиссы, которые угрожают суверенитету страны.