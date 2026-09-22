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Газета.ру

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Защитник "Спартака" Ву заявил, что ему было тяжелее всего играть против Дзюбы

Защитник "Спартака" Ву заявил, что ему было тяжелее всего играть против Дзюбы

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву в выпуске заявил, что в Российской премьер-лиге ему было тяжелее всего играть против нападающего Артема Дзюбы.

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