Слово и дело

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Наезд пьяного самокатчика мог стать причиной смерти петербургского актера Волкова

Наезд пьяного самокатчика мог стать причиной смерти петербургского актера Волкова

В Петербурге скончался актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков. Вероятной причиной смерти могла стать авария, сообщило издание 78.

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