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Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в следственные органы

Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в следственные органы

Территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, при этом особое внимание нужно обратить на врачей-антипрививочников.

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