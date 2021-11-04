Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в следственные органы

Территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, при этом особое внимание нужно обратить на врачей-антипрививочников.
Территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, при этом особое внимание нужно обратить на врачей-антипрививочников.
Свежие комментарии