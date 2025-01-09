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В России предложили способ борьбы с нарушающими ПДД курьерами на электроскутерах

В России предложили способ борьбы с нарушающими ПДД курьерами на электроскутерах

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать отдельные отряды полиции, оснащённые электрическими скутерами и электровелосипедами, для борьбы с нарушением правил дорожного движения курьерами.

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