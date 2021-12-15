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По прогнозу TrendForce, цены на флеш-память NAND в будущем квартале снизятся на 10-15%

По прогнозу TrendForce, цены на флеш-память NAND в будущем квартале снизятся на 10-15%

Аналитики TrendForce, отслеживающие ситуацию на рынке флеш-памяти типа NAND, полагают, что в первом квартале 2022 года средняя цена продажи этой продукции существенно уменьшится по сравнению с текущим кварталом.

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