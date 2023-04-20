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Закон что дышло: мэрия подгоняет нормы права «под себя»

Петрозаводский юрист не согласен с подходами к "комплексному развитию территорий" Комплексное развитие территорий как юридический термин, закрепленный в Градостроительном кодексе РФ и Жилищном кодексе РФ, появился в России относительно недавно.

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