Закон что дышло: мэрия подгоняет нормы права «под себя»

Петрозаводский юрист не согласен с подходами к "комплексному развитию территорий" Комплексное развитие территорий как юридический термин, закрепленный в Градостроительном кодексе РФ и Жилищном кодексе РФ, появился в России относительно недавно.
Петрозаводский юрист не согласен с подходами к "комплексному развитию территорий" Комплексное развитие территорий как юридический термин, закрепленный в Градостроительном кодексе РФ и Жилищном кодексе РФ, появился в России относительно недавно.
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