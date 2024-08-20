Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Саммит будущего и Пакт во имя будущего - это укрепление власти Запада и его марионетки ООН

Саммит будущего и Пакт во имя будущего - это укрепление власти Запада и его марионетки ООН

Владимир Маслов   Западные глобалисты и их прислуга ООН проведут 22 и 23 сентября в Нью-​Йорке так называемый Саммит будущего, он станет центральным событием недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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