У ямальчанки, которая любила ездить пьяной за рулем, отняли автомобиль

Без автомобиля осталась жительница Нового Уренгоя, которая любила ездить нетрезвой за рулем. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, установлено, что 15 июля 2024 года женщина, будучи подвергнутой административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управляла в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Лада Веста» и была задержана сотрудниками ДПС.