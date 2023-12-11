Панарин обогнал Гретцки по серии домашних матчей с набранными очками

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» и продлил серию из набранных очков в домашних встречах «синерубашечников» до 11-ти игр подряд.
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