Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Панарин обогнал Гретцки по серии домашних матчей с набранными очками

Панарин обогнал Гретцки по серии домашних матчей с набранными очками

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» и продлил серию из набранных очков в домашних встречах «синерубашечников» до 11-ти игр подряд.

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