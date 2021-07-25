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Гендиректор «Рубина» о конфликте Карпина с Дзюбой: «Валерий давно перерос это. Он не будет воевать и вспоминать старые истории»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

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