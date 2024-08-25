Более 70 кг насвая изъяли оперативники у жителя Республики Башкортостан

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Стерлитамаку совместно с сотрудниками межрайонного отдела по противодействию экстремизму и терроризму по ЦПЭ МВД по Республике Башкортостан была получена оперативная информация о незаконной торговли насваем.
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